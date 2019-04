Víte, kdo jsou to slimeři? Nejsou to hubeňourové, jak by se mohlo zdát, ale milovníci výroby slizu. Ten teď mezi dětmi nabývá na velké popularitě. V Jirkově pořádají v sobotu slime sraz pro všechny, kdo si chtějí výrobu zkusit. Bude se i soutěžit. Sraz účastníků je v altánku v Kludského vile v 15 hodin.