Republiku bude opět křižovat ojedinělý putovní festival Slet bubeníků. Parta bubeníků se schází jen jedinkrát v roce, aby nadchla publikum každého věku a vyznání. Kromě bicích, bubnů, perkusí, hlasů a zvuků se letos do sestavy dostal i neobvyklý hudební bicí nástroj - cimbál. Šestý ročník Sletu bubeníků se svým koncertem Dark Side of the Groove zamíří v pátek 27. října i do chomutovského divadla. Začíná v 19 hodin.