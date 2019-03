Slam poetry nelze zaměňovat s autorským čtením nebo recitační soutěží. Autoři-performeři se zaměřují na to, co sdělují a jak to sdělují. Ideálním případem je výraz, který stojí na pomezí poezie a divadla. Důležitá je přitom hlavně komunikace s diváky. Do hry přichází i mimika, výraz, pohyb, rytmus i sdělení textu.