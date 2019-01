Skvělý zrak bez brýlí – Jana Pozlovská

Přijďte si poslechnout nejen teorii, ale také prakticky vyzkoušet proč a jak by se mohl váš zrak přirozeně zlepšit tak, abyste se obešli bez brýlí. Ukážeme si, že skvělý zrak není jenom o očích a jak zní to kouzelné slovo, které pomáhá vnést lehkost nejen do vidění, ale do celého života.

V dnešní době už asi není nikdo, kdo by se ve svém životě nepotkal s vadou zaostření – ať už u sebe, nebo u svých nejbližších. Mohou to být problémy s viděním do dálky, které ve většině případů vznikají v dětském věku, nebo vidění na blízko, které se zase spojuje s určitými věkovými hranicemi v dospělosti, ale řadíme sem i astigmatismus, takzvané „líné oko“, tupozrakost a další.

Brýle se za poslední roky staly všudypřítomnou pomůckou a doživotní berličkou. Ale nemusí to tak být.

Jiný pohled na vady zraku a na to, jak svým očím dopřát to, co potřebují, si ukážeme na workshopu pořádaný Spolkem Mamavis.

Vstupné na místě: 90 Kč