említ si mouku a upéct z ní chleba v historické peci, podojit kozu nebo být při stříhání ovcí. To vše je možné ve skanzenu Stará Ves, který je součástí Podkrušnohorského zooparku v Chomutově.

Skanzen Stará Ves leží na okraji areálu zooparku. Lesík ho odděluje od frekventované silnice I/13 mezi Chomutovem a Mostem. Při pohledu z návrší s větrným mlýnem to vypadá, jako by nad malebnou starou vesničkou trčely nedaleké paneláky. Přímo u statku je přitom klid a venkovsky příjemně. Expozice v souboru staveb, jehož součástí je i kaplička a větrný mlýn, přibližuje návštěvníkům život v severočeské vesnici na konci 19. století.

Skanzen získal své jméno podle toho, že jde o pokus vytvořit tu repliky originálních stavení a budov z původních, tedy starých podkrušnohorských vsí. Všechny domy, které tu stojí a budou stát, jsou ale věrné kopie nebo dokonce převezené originály staveb z různých míst regionu. V přízemí statku je expozice, která dává nahlédnout do černé kuchyně, k peci na pečení chleba nebo do ložnice statkářů. Sousední chlévy a vejminek zas ukazují různé historické zemědělské stroje, chovají se tu kozy, ovce, krávy, slepice, husy a jiná drůbež. Vše samozřejmě původní krušnohorská plemena.

Vedle vznikla malá políčka a vysazen je originální sad – sami autoři projektu chodili po zaniklých obcích na Doupově a sbírali padanky jablek, hrušek a švestek. V jirkovských sadech pak z nich nechali udělat štěpy a ty zasadili. Až budou stromy větší, bude mít každý svou cedulku s označením obce, z níž pochází.

Zcela originální a nečekanou atrakcí skanzenu je větrný mlýn. Jde o mlýn holandského typu, tedy takový, jemuž se otáčí střecha, na které je umístěno obří kolo s lopatkami. V patře se chystá netradiční expozice se zvířaty, která žijí v těsné blízkosti lidí a do statků z konce 19. století rozhodně patří. Budou tam krysy ohryzávající pohovku nebo švábi…Celý projekt ještě není dokončený, ale pokud se ale podaří ho dovést až do konce, bude patřit Stará Ves mezi nejzajímavější stavby svého druhu v České republice.

Stará Ves je otevřena každý den a je přístupná v rámci jednotného vstupného do zooparku. Podrobné informace mohou návštěvníci získat z materiálů připravených na pokladnách zooparku nebo v rámci prohlídek s průvodcem, které začínají na statku ve Staré Vsi vždy v 10, 12, 14 a 16 hodin, popř. v individuálně dohodnutých časech.