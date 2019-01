Sčítání ptáčků na krmítkách

Ptáci neznají hranice. Češi a Němci budou sčítat ptáky na krmítkách společně Česká společnost ornitologická zve k účasti v lednovém sčítání ptáků na krmítkách. Oblastní muzeum v Chomutově se zapojuje do historicky prvního sčítání ptáků na krmítkách v Česku. Akce odstartuje v pátek 4. ledna a vyvrcholí v neděli 6. ledna 2019. Organizátor: Česká společnost ornitologická Podrobnosti na https://krmitka.birdlife.cz/ „Účastníci budou v jimi zvolenou hodinu přikrmovat, pozorovat a především sčítat naše zimní hosty. Poprvé se zapojí do programu občanské vědy, který už je mnoho let úspěšný ve Velké Británii, USA, Německu a v dalších státech,“ říká koordinátorka sčítání Dita Hořáková.

Místo konání: Oblastní muzeum v Chomutově, hlavní budova - Palackého 86, Chomutov