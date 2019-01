S Kozou Rózou do džungle

Po prázdninové pauze se vrací i další kolo oblíbené soutěže pro celou rodinu Rodinné zápolení. Průvodci Koza Róza a Kozlík Rozmarýnek tentokrát děti a rodiče zavedou přímo do džungle! Ta vyroste na náměstí 1. máje a na děti tu čekají dobrodružné disciplíny, které prověří nejen fyzickou zdatnost, ale výdrž a důvtip. Akce se koná od 10 do 13 hodin. Registrace, výdej hracích karet a soutěžních známek proběhne přímo ve stánku Rodinného zápolení. Součástí programu je i prezentace chomutovských sportovních klubů a nábor dětí do sportovních kroužků.