Gabriela Novotná je první českou, která se objevila na slavném závodu Rallye Paříž – Dakar. Sama Gabriela říká, že když člověk zná svůj sen, má udělat vše, co je v jeho silách, aby si jej splnil. V jejím případě to znamená jet Dakar, dojet devadesátikilometrovou trasu v terénu se zlomenou klíční kostí a dokončit tak desátou etapu i přes zásah vyšší moci. V letošním roce by ráda znovu stanula na startu – a dojela až do cíle.