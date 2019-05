Šest vagonů, čtyři kinosály, osm interaktivních místností, to je vlak, který přiváží řízený interaktivní program. Prohlídky vlaku na kláštereckém vlakovém nádraží ve skupinách začínají každých 20 minut, jedna výprava trvá 90 minut. Program pro školy na základě rezervace (rajnochova@revolutiontrain.cz) od 8:00 do 14:20 hod. Vstup pro veřejnost 15:30 - 18:00 h. Děti od 10 let v doprovodu dospělé osoby. Vstupné je zdarma.