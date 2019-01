Promítání filmu O otci

Kde: Café Atrium

Šedesátiletý Jindřich čeká na transplantaci srdce. Jeho žena, ve snaze uchránit ho před infarktem, se s ním a jejich pubertální dcerou přestěhovala na chatu, aby měl absolutní klid. Na prázdniny ale přijíždí jejich syn David a není sám. Rád by s otcem probral svoji životní situaci, matka mu v tom ale brání, protože se obává, že by to mohlo otce rozrušit. Je však obava o jeho zdraví skutečně tou pravou příčinou, proč nutí svoje děti otci lhát?