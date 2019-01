Projekce pro lidi o lidech: Aminin profil

Projekce filmu Aminin profil se koná 27. září od 18 hodin ve velkém sále chomutovské knihovny.

Amina, atraktivní dívka syrsko-amerického původu, začala na počátku arabského jara psát blog, který reflektoval aktuální dění v Sýrii. Už jeho samotný název „Lesba v Damašku" upoutal pozornost a odkaz na jeden z Amininých prvních příspěvků v amerických novinách zajistil blogu slušnou čtenářskou základnu. Proto když se svět prostřednictvím její on-line přítelkyně dozvěděl o Aminině únosu tajnými službami, mnoho lidí se zapojilo do kampaně za její propuštění. Co se na počátku jeví jako příběh o osobní odvaze lesbické aktivistky, změní se kvůli několika nečekaným zvratům v originální přípěvek do debaty o síle sociálních sítí, které jsou schopné manipulovat vztahy mezi lidmi a jejich identitami.