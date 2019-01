Projekce: Kdo mě teď bude mít rád?

Kde: Chomutovská knihovna

Režie: Tomer & Barak Heymann

Země původu: Izrael

Rok výroby: 2016

Stopáž: 86 min.

Jaké téma film postihuje?

LGBT, životní stylSaar je ze sedmi dětí, s rodinou se ovšem vidí zřídka. Někteří sourozenci mu zazlívají, že odešel z Izraele do Londýna, někteří mají problém s jeho sexuální orientací a jiní se bojí, že by se od něj jejich děti mohly nakazit virem HIV. Saar po téměř dvaceti letech v cizině zvažuje návrat. Ten by ale znamenal nutnost postavit se důvodům, kvůli kterým utekl. Režisérské dvojici bratří Heymannových se podařilo získat důvěru protagonisty i jeho rodinných příslušníků, účastní se intimních konverzací o důvěře, strachu a letitých křivdách. Film získal divácké ceny v Berlíně a Krakově, na Jednom světe získali bratři Heymannové cenu diváků v roce 2007 za film Most přes Wadi.