Udělejte si výlet do přírody a za historií. Muzeum na Kočičáku tvoří několik objektů lehkého opevnění z roku 1936 a 1937. Uvidíte nejen jeho stěny, ale i výstroj a vybavení. Po stezce dlouhé necelý jeden kilometr se seznámíte s vojenskými opevněními, zákopy a zapomenutými kulometnými hnízdy. To vše samozřejmě i s odborným výkladem zkušených průvodců. Otevřeno je do 17 hodin, vstupné činí 40 korun.