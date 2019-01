Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse. Všichni tito umělci mají kromě nesmírného talentu a zástupů stále truchlících fanoušků společné i to, že zemřeli ve věku 27 let. Proč odešli do hudebního nebe na vrcholu své slávy, zkusí poodhalit ve svém pořadu známý hudební kritik Jiří Černý. V klubu Cavern Střelnice v úterý od 19 hodin.