Přednáška: Osobnost T.G.M.

Kolik toho ve skutečnosti víme o našem prvním československém prezidentovi? Nakolik byl Tomáš Garrigue Masaryk skutečně vlídným "tatíčkem", kterého národ od počátku miloval? Prezident Osvoboditel, jak je mnohdy titulován, je dnes takřka modlou všech, kteří ctí český národ, svobodu a demokracii. Velikosti jeho jména touží dosáhnout každý politik, jakkoli je to nedosažitelné. Ne všichni ale tuší, že pověsti silného státníka milovaného lidem, které dostál ve stáří, předcházela bujná leta plná sporů, kritiky i nenávistných útoků.

Masaryk vstoupil do veřejného života kotroverzní sociologickou habilitační prací o fenoménu sebevraždy, zapojil se do ožehavého sporu o pravost Rukopisů, které pro mnohé znamenaly součást národní identity, a s pomocí historiků prokázal, že slo o padělky. Vzal si Američanku, jejíž jméno oproti všem zvyklostem přijal, a otevřeně hlásal své feministické postoje. Poté se zapojil do zpolitizovaného procesu s Josefem Hilsnerem, obžalovaným z rituální vraždy, a pro svou kritiku antisemitismu čelil mnoha osobním útokům. Skoro to vypadalo, že proti sobě kvůli svým postojům a morálním zásadám definitivně poštval většinu tehdejší společnosti. Jak se stalo, že se z toliko nenáviděného provokujícího filosofa stal miláček národa? Přijďte si poslechnout přednášku Martina Zárybnického.