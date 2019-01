Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Rozsáhlý areál je ideálním místem pro celodenní rodinný výlet s prohlídkou chovu především domácích evropských zvířat. Zoopark každoročně pořádá celou řadu pravidelných i jednorázových akcí, nabízí projížďky lokálkou Amálkou i Safari Expresem. Součástí parku je navíc unikátní osada staroslovanských a starogermánských obydlí Stará.

Zoopark Chomutov je otevřen denně po celý rok včetně všech svátků.

Otevírací doba platí pro pokladny, návštěvníci mohou v zooparku zůstat do setmění, poté lze zoopark opustit jednosměrnými turnikety.

Otevírací doba:

Pondělí - neděle

1. 3. - 31. 5. od 9.00 do 17.00 h

1. 6. - 31. 8. od 9.00 do 18.00 h

1. 9. - 31. 10. od 9.00 do 17.00 h

1. 11. - 28. 2. od 9.00 do 16.00 h

Ceník vstupného:

Vstupné denní 1. 4. - 30. 9. / 1. 10. - 31. 3.

Dospělé osoby - 100 Kč / 80 Kč

Děti od 3 do 15 let - 60 Kč / 50 Kč

Senioři od 65 let - 60 Kč / 50 Kč

Invalidé - Průkaz ZTP - 60 Kč / 50 Kč

Doprovod - ZTP/P - 60 Kč / 50 Kč

Psi - Zdarma / Zdarma

Vstupné roční - permanentka:

Dospělé osoby - 700 Kč

Děti od 3 do 15 let - 500 Kč

Senioři od 65 let - 500 Kč

Invalidé - Průkaz ZTP - 500 Kč

Zlatá karta (max 4 osoby) - 6000 Kč