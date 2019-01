PLAVÁNÍ, WELLNESS, SAUNY: Hotel Split Kadaň

Wellness centrum hostům umožní odpočinek a relaxaci v krásném prostředí, využít můžete parní i finskou saunu, relaxační bazének, masáže ...

Provozní doba je od 17:00 do 20:00 hodin

Provoz wellness centra byl zahájen od 21. listopadu 2011.

Můžete se těšit na:

Parní lázeň

Parní lázeň je velmi podobná sauně. Klima je v ní však jiné - mnohem vlhčí a ne tak horké. Tělo se nezahřívá tak prudce jako při saunování a vlhkost vzduchu dosahuje téměř 100 %. Pomáhá k uvolnění dýchacích cest, přispívá k regeneraci přetíženého svalstva, zmírňuje celkovou únavu, příznivě ovlivňuje celkové prokrvení těla a jeho detoxikaci, blahodárně působí na klouby a dokáže ulevit od revmatických potíží.

Finská sauna

Saunování patří mezi jedny z nejstarších regeneračních a relaxačních metod. Kombinace malé uzavřené místnosti a horkého vzduchu s minimální vlhkostí a teplotou 90°C prohřeje do hloubky celé tělo, ze kterého se přes kůži vyplavují škodlivé toxiny. Pocity osob při saunování mají být jen příjemné. Při saunování jde o cílené střídání teplotních nárazů horkého vzduchu v kontrastu s ledovou vodní koupelí nebo sprchou. Pro zvýšení účinků horka "v potírně" se může provádět automasáž nejrůznějšími masážními žínkami a kartáči. Přiměřeným počtem střídáním cyklů pobytu v potírně a cyklů ochlazení lze individuálně dosáhnout potřebných účinků sauny.

Kneippův chodník

Příjemné prohřívání nohou v teplé vodě a je střídáno ochlazováním v ledové vodě. Celou proceduru jsou Vaše chodidla jemně masírována oblázky. Po několika opakováních a osušení se v nohách začne postupně šířit vlna tepla, která prostoupí celé Vaše tělo.

Kneippův chodník je součástí procedur německého faráře Sebastiana Kneippa, který se v 19. století zabýval přírodní medicínou a vodoléčbou. Kneippův chodník se stal neodmyslitelnou součástí lázeňských zařízení.

Střídáním teplé a studené vody dosahuje Kneippova lázeň blahodárných účinků na prokrvení nohou a metabolismus. Pomáhá nejen při poruchách krevního oběhu, ale i při bolestech hlavy a nachlazení.

Masážní bazén

Masážní bazén slouží ke každodenní relaxaci odpočinku a rehabilitaci. Hydroterapie posiluje krevní oběh, snižuje krevní tlak, uvolní svaly a stimuluje imunitní systém. SPA pomáhá také při rehabilitaci po zranění a působí preventivně na celý organismus. Odlišné teploty vzduchu a vody otužují celý organismus a působí tak preventivně proti nejrůznějším chorobám.

Pro hotelové klienty jsou výše uvedené wellness procedury zdarma, masáže jsou za poplatek. Pro ostatní klienty jsou služby wellness poplatek uvedený v ceníku.

Název procedury

Cena za 1 hodinu

Cena za každou další započatou hodinu

Vstup do wellness centra

130,- Kč

60,- Kč

Vstup do wellness centra dítě od 5 do 15 let

60,- Kč

30,- Kč

Dítě do 5 let má vstup do wellness centra zdarma.

Při půjčení ručníku je účtována záloha 100,- Kč, při jeho navrácení bude záloha vrácena ve výši 70,- Kč.

KONTAKT

S Vašimi dotazy se prosím obracejte na následující kontakty:

restaurace +420 474 332 478

recepce hotelu +420 474 332 041

ředitelka +420 474 333 970

nebo e-mailovou adresu info@hotel-split.cz

Kontaktní adresa:

Hotel a restaurace Split

U Splitu 933

432 01 KADAŇ