PLAVÁNÍ, WELLNESS, SAUNY: Aquapark Klášterec nad Ohří

V tomto moderním areálu postaveném na úpatí krušných hor si můžete zpestřit koupání v průzračné vodě tobogány různých délek (28, 68 a 128 m), naleznete zde bazény mnoha velikostí, tvarů a hloubek pro každého člena rodiny. Dále skokánky, divokou vodu, skluzavky, vodní hřiby a masážní bublinkové koupele. Když už Vám bude ve vodě chladno, areál aquaparku nabízí i další sportovní vyžití, na rozsáhlé ploše je zde 6 kurtů, plážový volejbal a fotbal, dále si můžete zahrát stolní tenis, kuželky a petangue. Zábavu zde naleznou i milovníci frisbee. Při koupání a sportu Vám jistě vyhládne a pro tyto případy nabízí areál aquaparku také teplé i studené občerstvení, nápoje a zmrzlinu.

Aquapark Klášterec nad Ohří nabízí

Plavecký bazén

S průzračně čistou vodou v délce 25m. Hloubka od 1,4m do 1,8m se startovními bloky a ostrůvkem s můstky pro relaxaci.

Divoká voda

Nechejte se unášet proudem vody ... Samostatný bazén s hloubkou 1,5m v provozu 15 minut vždy po 1 hodině.

Vodní hřib

Relaxační vodopád na ostrůvku s možností posezení uvnitř hřibu a pozorováním vodopádu zevnitř.

Tobogány

Nejoblíbenější vodní atrakce v aquaparku Klášterec nad Ohří. Délky tobogánů 28, 68 a 128m.

Široké skluzavky

Vodní zábava pro malé i velké. Dojezd do plaveckého bazénu v hloubce 1,4m. Délka skluzavky 3m.

Vířivka

Odpočinek v bublinkové vířivce. Vodní atrakce v plaveckém bazénu. Pro 3 osoby vždy po 5-ti minutách.

Skokanská věž

Adrenalinová zábava pro odvážné. Doskok do samostatného bazénu s hloubkou 3,5m. 3 můstky odstupňované podle náročnosti 2,5m - 3,5m.

Dále nabízíme i spoustu mimo vodních atrakcí:

Beach volejbal | Stolní tenis | Trampolíny | Basketbal | Malá kopaná | Studené i teplé občerstvení ... a jiné.

Vstupné na celý den: 70 Kč

V ceně vstupného jsou započítány všechny atrakce v aquaparku.

Kontakty

Adresa:

Aquapark Klášterec nad Ohří

U Koupaliště 1

431 51 Klášterec nad Ohří

IČ: 05618801

Tel: +420 474 375 963

E-mail: info@aquaparkklasterec.cz

http://www.aquaparkklasterec.cz

Provozní doba

Květen - Září (podle počasí)

Pondělí - Neděle

9:00 - 19:00 hodin

Luboš Petrák

ředitel aquaparku

Tel.: +420 734 636 782