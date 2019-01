Pekelný Chomutov

Vánoce jsou skoro za dveřmi a i tento rok jsme si pro vás připravili pořádnou čertovinu, která otřese celým Chomutovem. Od 2. do 16. prosince můžete navštívit naše čertovsky krutopřísné komentované prohlídky v Galerii Špejchar, kde vám samo peklo otevře své brány a vy budete moci vidět to, co jen málokterý smrtelník spatří. Zavítejte k nám před Vánocemi a spatřete na vlastní oči, jak to v opravdovém pekle vlastně chodí. Prohlídky začínáme v každou celou hodinu od 13 do 16 hodin.