Letošní ročník pARTy ve FRANTIŠKÁNU je pojat opravdu multižánrově. A na co se můžete těšit?

Energickou ska kapelu Oferta Especial, která přiletí ze španělského Madridu. Královnu electro-swingu Alice Francis - neodmyslitelně spjatou s Parov Stelar. Navrátí se také The Whiskey Foundation, kteří loni sklidili velký úspěch. "Vyvěste fangle", protože poprvé do Kadaně příjíždí pan Jiří Suchý, aby to ve svých 87 letech rozpálil s orchestrem Divadla Semafor. Gaia Mesiah představí novou desku. Prago Union zase neskutečné slovní hříčky. Na motorkách dorazí tři "Vandráci", aby se podělili o své zážitky z dobrodružné cesty Střední Amerikou. Chybět nebudou ani tradiční "Sklepáci" a Tomáš Hanák, kteří k pARTy ve FRANTIŠKÁNU prostě patří. A další, a další. Koná se tradičně ve Františkánských zahradách, vstupné je 490 korun.