Otevřený turnaj ve scrabble

Pálí Vám to, máte bohatou slovní zásobu a umíte z vylosovaných písmenek bleskurychle vytvořit slovo? Tak to určitě nepropásněte každoroční kadaňský kvalifikační turnaj ve Scrabble! Dveře jsou otevřené protřelým profesionálům i amatérům, kteří zatím hráli jen v pohodlí svého domova - turnaj je určený široké veřejnosti, stačí se jen přihlásit. K dispozici bude také občerstvení, takže se při hře nejen dobře pobavíte a potrápíte mozkové závity, ale také si můžete zakousnout chlebíčků, zákusků, ovoce a zeleniny a napít se čaje, kávy či minerálek. Vstupné je zdarma, startovné pak činí 200 korun pro členy ČAS, 250 Kč pro nečleny. Zdarma smí závodit všichni nováčci a děti do 18 let. Turnaj se koná na kadaňské Střelnici. Prezence probíhá od 8.15 do 8.45.