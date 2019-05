PSH jsou jistotou a také definicí českého hiphopu, kterému udávají tvář už od začátku 90. let minulého století. Pod názvem Peneři Strýčka Homeboye se jejich založení datuje cca k roku 1991, kdy Orion píše první texty a o pár let později už je nahrává do instrumentálů od kamaráda ze sídliště, Shitnesse. Koncert legendy žánru si vychutnáte na Hřebíkárně v rámci festivalu Otevřeno.