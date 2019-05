OTEVŘENO 2019: Hot Pants

Kapela Hot Pants se zformovala po garážích v návaznosti na přátelství z fotbalu a vystřídalo se hodně zkušeben a i idejí. Myšlenky na kapelu na střední škole vykrystalizovaly až do tvorby dema s názvem ''Za školou''. Název kapely vznikl po tom, co zanikl projekt Stonehenge a většina z členů odmítla název Selection, ale to už je dávno...zapálený lejtka a dámský kraťásky - HOT PANTS. Dvojsmyslný název na vystihující chování členů kapely a všech okolo kdo si jí poslechnou. Koncert party z okresu si můžete užít na Hřebíkárně.