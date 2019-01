Od pádu orla k českému lvu

Výstava Od pádu orla k českému lvuv Oblastním muzeu v Chomutově představí návštěvníkům dva tehdejší obyvatele Chomutova - Franze Hoffmannaa Antonína Svobodu - a jak oni vnímali vznik republiky. Jedenz nich bude německé národnosti, druhý české. Návštěvník bude seznámens tím, jak v Chomutově tehdy žili, jaké měli problémy a radosti.A jak oba dva chápali skutečnost, že se 28. října1918 stali občany státu, který se nově objevil na mapě. Lzepředjímat, že Franz Hoffmann příliš nejásal, zatímco Antonín Svoboda slavilvelké vítězství. Otevřeno od úterý do pátku od 9 do 17 hodin a v sobotu od 13 do 17 hodin.