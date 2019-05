Jedna z nejstarších německých renesančních pohádek vás zavede do smutného království a bude vám povídat o zlé královně i o Sněhurce, také o jednom užvaněném zrcadle, dvou rozpustilých stromech a hlavně sedmi malých mužíčcích. Představení se koná v chomutovském městském divadle a je vhodné pro děti od 3 do 12 let, vstupné činí 70 korun.