Používáte internet? Víte, co je hoax? Přeposíláte řetězové emaily? Jak se bránit phishingu? Věříte všemu, co na internetu čtete nebo si informace ověřujete?

Jak odolat podvodné loterii? Co je to scam? Mohou i Vás napálit internetoví podvodníci? Znáte malware?

Zveme Vás na besedu Ne/Bezpečí ve světě médií - (hoax – phishing – scam) - přednáší Josef Džubák ze serveru hoax.cz