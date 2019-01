Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím

Muzeum bylo slavnostně otevřeno 13. září 1997 americkými a německými veterány této bitvy. Mezi exponáty máte možnost shlédnout části sestřelených letadel, historické fotografie, dokumenty, uniformy a diorámata vztahující se k letecké bitvě, která se nad Kovářskou odehrála 11. září 1944.

11. září 1944 se nad Krušnými horami, na pomezí česko-německých hranic, střetla formace letounů B-17G Flying Fortress od 100. bombardovací skupiny ("The Bloody Hundredth”), 3. bombardovací divize, doprovázená stíhacími P-51 Mustang od 55. a 339. stíhací skupiny 8. USAAF s formací německých záchytných stíhačů Me 109 a FW 190 od II.(Sturm) a III. Gruppe Jagdgeschwader 4. Došlo k bojům, při kterých bylo sestřeleno více než 50 strojů. Vzhledem k prudkosti bitvy dopadla většina sestřelených letadel na velice malém území českého a německého Krušnohoří. Tento slunečný zářijový den se zapsal do historie jako Černé pondělí nad Krušnohořím.

Otevírací doba:

Po - Pá zavřeno

So - Ne 14:00 - 18:00