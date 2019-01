Motorkáři vyjedou na pomoc dětem

Stovky motorkářů z Droužkovic i širokého okolí se vydají na spanilou jízdu Chomutovskem. Při pátém ročníku tradiční vyjížďky budou opět pomáhat. Chtějí upozornit na tři těžce nemocné děti a vydělat na to, co jim zdravotní pojišťovny neuhradí. Akce Bav se a pomáhej odstartuje v pátek 1. září na droužkovickém koupališti a potrvá do neděle. Samotná spanilá jízda je v plánu na sobotu 2. září ve 13.30 hodin. Kromě ní účastníky a návštěvníky čekají oblíbené soutěže nebo koncerty kapel. Tentokrát zahrají Abdera, Black Ewe, Ex rock, Fat Bat, Hlahol, V.P.O.ho, Kabát revival CV, Covers for Lovers.

Čtěte více: Drsní motorkáři rozpřáhnou náruč, aby pomohli třem nemocným dětem