Motopárty ve Veliké Vsi

Vrnění motorů, hutný guláš spláchnutý pivem a kapely. Devátý ročník Motopárty zve do Veliké Vsi na zábavu opravdových mužů. To hlavní se bude odehrávat v sobotu, kdy motorkáře čeká žehnání motocyklů, soutěže, spanilá jízda a vystoupení kapel, jako jsou Last Rebel, Cumbál a další.

S příjezdem se ale počítá už v pátek, kdy začnou první soutěže, a s odjezdem v neděli poté, co se na cestu posilní česnečkou. Stanování bude možné na místě ve vlastním stanu. Vstupné je zdarma.