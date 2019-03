Moje cesta na kole dětem, o lásce, životě i smrti

Povídání o Honzovi Bickovi a jeho knize Moje cesta na kole dětem “ Nechtěl jsem se vzdát bez boje a koncem května jsem odšrouboval ze svého silničního stroje pravý pedál a vyjel na první vyjížďku – teď už jen jednou nohou.“ Tahle slova z knihy Moje cesta na kole dětem výborně vystihují Honzův přístup k životu. Po amputaci nohy kvůli nádoru se mohl posadit na kolečkové křeslo a prohlásit se za invalidního důchodce. Jenže on nepřemýšlel nad tím, co nemá. Vždy si byl vědom toho, co ještě má a přemýšlel, co všechno může podniknout. Kniha je o Honzově působení v rámci charitativního projektu Na kole dětem, ale i o sešupu z úrovně závodního cyklisty do boje o každý další den a doslova o holý život. O nevzdaném boji a touze vymáčknout ze života i tu nejmenší kapičku a vykřesat kapičku i pro jiné.

Přijďte si poslechnout vyprávění o Honzovi Bickovi. Vžene vám do života chuť žít, tvořit, užívat si a radovat se z každé chvilky. Vyprávět vám bude jeho manželka Nela Bicková, neboť Honza se vydání knihy už nedožil.