Minimalismus je nástrojem, ale také životním stylem. Podíváme se na to, proč máme tolik věcí, kolik jich máme a co to dělá s našimi životy. Dozvíte se také užitečné tipy, jak snížit počet věcí, které máte ve svých domovech ale i jak předcházet dalšímu hromadění. Součástí bude i prostor pro vaše dotazy na téma minimalismu. Přednášku doplní tipy na zajímavé tematické filmy, blogy či knihy.