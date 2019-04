Mezinárodní den památek v Chomutově

Mezinárodní den památek tradičně připadá na 18. dubna, od roku 1982, kdy jej UNESCO vyhlásilo, jsou zpřístupněny významné památky po celé zemi, a to ve většině případů včetně památek nebo jejich částí, které běžně přístupné nejsou. Chomutov se k Mezinárodnímu dni památek a sídel připojí 27. dubna. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory jezuitského gymnázia včetně expozic Oblastního muzea Chomutov a také jezuitských kolejí, ve kterých dnes sídlí Chomutovská knihovna.

Zpřístupněna bude také přilehlá hvězdářská věž, která v průběhu roku své brány otevírá jen sporadicky. Podívat se můžete také do Špejcharu nebo Luraga, které dnes slouží jako výstavní síně galerií. Magicky pak působí také návštěva starobylé budovy dnešní radnice, dřívějšího zámku, která těsně přiléhá ke kostelu svaté Kateřiny, a která na zajímavé příběhy dějin není ani v nejmenším skoupá. Prohlédnout si můžete také samotnou kancelář primátora, ze které se snadno dostanete i do samotného kostela. Ten ale nebude jediný, který návštěvníkům ukáže místa, ve kterých se prostý lid přibližoval Bohu. Zavítejte také do kostela svatého Ignáce, svaté Barbory, Nanebevzetí Panny Marie či Chrám svatého Ducha a projděte se místy, která se stala svědkem zajímavých a pohnutých dějin našeho regionu.