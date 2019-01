Městské muzeum Kadaň

Historie muzea v Kadani je zahalena velmi silnou mlhou zapomnění. Shromážděné informace jsou pouze určitými konturami, které stav věcí spíše naznačují, než aby jej plně popisovaly. Materiály, jež by mohly vypovídat o příběhu kadaňského muzea, se patrně ztratily nebo byly zničeny. Pokud nám vy, pamětníci, pomůžete ozřejmit minulost kadaňského muzea, budeme vám velmi vděčni.

Historicky první muzejní budovou se stala bývalá farní škola ze 16. století, dnes dům č. p. 83 za farním kostelem Povýšení sv. Kříže. Jak pravily dokumenty: „Hlavním účelem muzea je vystavovat to, co se dochovalo po předcích, a to jak z města, tak i z okolí, případně ze sousedních krajů, aby mohli historik, zájemce o etnografii, živnostník, prostě všichni návštěvníci muzea nalézt hlubokou úctu před působením předků.“

Velmi důležitým mezníkem se stal rok 1935. Tehdy se totiž kadaňská obyvatelka Maria Janka rozhodla věnovat muzeu svůj dům. Spolek se rozhodl vytvořit z něho hlavní muzejní sídlo. Jednalo se o rohový objekt na náměstí č. p. 115 (pamětníci si právě tuto budovu nejvíce spojují se vzpomínkami na místní muzeum). Po nutné stavební přestavbě bylo šest nových expozičních místností ve ”stopatnáctce” otevřeno slavnostní vernisáží v neděli 2. června 1935. Muzejní správce musel od té doby provádět návštěvníky po všech třech domech, kde kada ňské muzeum sídlilo.

Nejnovější dějiny kadaňského muzea jsou spojeny s někdejším klášterem františkánů, uzavřeným násilným zásahem Státní bezpečnosti na jaře 1950. S nutností postarat se o opuštěnou budovu se objevily plány počítající s tím, že by se v klášteře zřídilo církevní muzeum. Nedošly ale naplnění a od roku 1954 se do té doby prázdný objekt stal zřejmě až do raných 60. let (?) sídlem pobočky karlovarského Státního archivu.

Na výstavní činnost i název „Městské muzeum v Kadani“ se navázalo v květnu 1999, kdy došlo ve sklepních prostorách Františkánského kláštera k otevření po dlouhé době první nové stálé expozice, věnované mineralogickým zajímavostem, zkamenělinám a historii dolování na Kadaňsku a Chomutovsku. Počátkem října 2001 byla ustavena komise odborníků pověřená přípravou stálých expozic historického zaměření a tudíž i rozšíření výstavní nabídky. V květnu 2004 se realizovala část těchto návrhů zpřístupněním stálé expozice o dějinách kláštera a o rok později se otevřel další expoziční okruh věnovaný dějinám středověké Kadaně.