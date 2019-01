Megaskluzavka v Chomutově

Megaskluzavka, prázdninová jízda v Chomutově. Obří a jedinečná vodní skluzavka Slide Czech míří do Chomutova.

Start 12:00 hodin

Konec 18:00 hodin

ul. Přemyslova, Chomutov

Vstupné on-line: 250 Kč

Vstupné na místě: 300 Kč

► Skvělá a nevšední atrakce

► Obrovská porce zábavy a soutěží

► Zábava pro všechny od nejmenších až po babičky a dědy

► Nadupaný doprovodný program

► Občerstvení

► Skvělá muzika

► Až 300 metrů dlouhá vodní skluzavka

► Naprosto jedinečná akce

► Podruhé v Chomutově

► Dominik Hašek

Vstup na akci možný od 6 let (včetně)

Slideři mladší 10 let v doprovodu jednoho z rodičů

Slideři do 15 let potřebují souhlas zákonného zástupce

Nafukovací kruhy k zapůjčení na místě v omezeném množství