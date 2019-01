Měděnecko: poklady země a zaniklá sláva

Poklady nad i pod zemí, zaniklé obce a osudy, široké výhledy i zádumčivá zákoutí. To vše na dosah ruky od řeky Ohře až na vrcholky hor!

Co vás čeká:

- Uvidíte královské město Kadaň a dozvíte se příběhy zaniklých obcí.

- Vystoupáte v našem off-roadu z nížiny na vrcholky hor.

- Podíváte se do tajemné štoly v Měděnci a dozvíte se o historii těžby rud a polodrahokamů.

- Navštívíte světoznámé mineralogické lokality a místo, kde začíná cesta pitné vody k vašemu kohoutku.

- Seznámíte se s životem horalů, kteří spojili svůj osud s farmou plnou zvířat, ochutnáte některé z jejich produktů.

- Pohlédnete z výšky do kraje kontrastů přírody a průmyslu.

Další informace najdete na facebookové stránce události.