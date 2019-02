Martin Kubíni: Nepál

Další výstava, která nás čeká v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí, vznikla pod záštitou společnosti Toyoda Gosei Czech s.r.o., která sídlí na průmyslové zóně Verne v Klášterci nad Ohří. "V současné době zaměstnáváme pracovníky z Nepálu, proto jsme přišli s touto myšlenkou a pomocí výstavy chceme veřejnosti představit Nepál a jeho kulturu," říká o výstavě autor fotografií Martin Kubíni.

Fotografie vznikly v době jeho jeden a půl měsíčního pobytu v Nepálu v roce 2013. Hlavním důvodem jeho cesty bylo trekování v Himalájích, kde absolvoval dva několikatýdenní treky v oblastích Langtang a Annapurna. "Nepál nejsou jen Himaláje. Krajina poskytuje pro cestovatele mnohem více možností. Od džungle v oblasti Chitwan po nádhernou oblast Pokhara. Špinavé, prašné ale atmosférou dýchající Kathmandu je pohlazení po duši každého návštěvníka. V různých barech člověk jako by se vrátil do 70. let a období hippies. Nepál vás zaujme množstvím různých hinduistických chrámů a buddhistických stúp, kde každým centimetrem dýchá duchovno a síla, která pomáhá místním lidem v každodenním těžkém životě. Výstava vás provede všemi výše zmiňovanými oblastmi. V Nepálu žije mnoho různorodých etnik, ale skoro všude se střetnete s úsměvem místních a snahou vám pomoct. Hlavně u lidí, kteří skoro nic nevlastní, ale vždy vám dají i to poslední," říká autor.

Pojďte se také seznámit s nepálskou kulturou a přírodními krásami této země. Vernisáž výstavy proběhne 8. února v 17 hodin a vystoupí na ní nepálská komunita.