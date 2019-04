Lidožraní aneb V nouzi Franta dobrej

"Kanibalové všech zemí, snězte se!" Chránit si svoji kulturu proti manýrům přistěhovalců je přirozenou obrannou reakcí při každé vlně migrace. Známe to i dnes. Pojďme se na to (a na sebe) podívat ale i očima lidojedů, na jejichž ostrovy se začínají tlačit civilizovaní běloši, kteří se rozhodně nepřijíždějí přizpůsobovat. Mezi lidskými právy přeci je i právo lidi jíst. Je to možná základní lidské právo, o které se my divoši nenecháme připravit. A divochy jsme v tomto případě my, herci z divadla Navenek. Po Dífčí válce a Večírku tedy přichází velká žranice, na které nemůžete chybět. Hrají: Džery Džeryson, Luděk Pardubský, Miroslav Metlický, Jan Losenický, Petr Píďan Stehlík, Jiří Knopp, Josef Steiner, Michael Došek, Lukáš Anděl, Sebastian Klištinec a Vlastimil Kočuss Kočí. Hudba: Alena Benytka Benešová. Výtvarno: Nikol Dunková. Podle původního libreta k operetě Jacquese Offenbacha "Vent du Soir" a komedie Johanna Nestroye "Häuptling Abendwind" upravilo a aktualizovalo Divadlo Navenek. Hru hrají v kulturním zařízení Orfeum.