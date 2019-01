Kde: Sport bar Ježek Chomutov

Hudební post-art-rock kvartet ve složení Pavla Vysoudilová (zpěv / flétna / synth), Ivan Bubla (kytara), Michal Samek (basa), a Vít Homola (bicí) založená v roce 1999 se vrací po více než desetileté pauze...Psal se rok 1998 když z původního tria Divá Bára zbyli jen kytarista a bubeník. Netrvalo dlouho a torzo doplnily basové linky a zpěv v podání Zdeny Košanové. Přerod kapely, nové jméno i postupný vývoj hudebního stylu k post-rocku vyvrcholil na konci roku 1999 odchodem zpěvačky a natočením instrumentálního dema v tehdejším klubu Peklo.

Zrodila se skupina LAKE STOPPER.

Koncertování bez zpěvu bylo pro kapelu typické řadu následujících let. Po desetilété pauze, ve které si kytarista, mimo jiné, odskočil do pražských Jolly Joker a chomutovských X-Left To Die se kapela schází v původním složení a v roce 2015 nahrává první regulérní placku s jednoduchým názvem "Lake Stopper". Při křtu nového alba už s kapelou vystupuje zpěvačka Pavla Vysoudilová. Ta klasickému post-rocku vdechla život svými texty podanými sametovým altem. To vše obohaceno příčnou flétnou s synthem. Lake Stopper se především díky zpěvu stylově posunuli do post-art-rocku, ale i nadále staví na bohatém a hutném základu kytar a bicích.