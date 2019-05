Křimovské slavnosti

Traktoriáda, program pro děti a živá hudba. V sobotu 1. června pořádá obec Křimov v areálu motokrosu v Krásné Lípě slavnosti. Program pobaví všechny generace. Těšit se mohou na ukázku výcviku dravců, žongléra, ohnivou show a soutěže. Pro velké zahraje revivalová kapela Kabát band a součástí dne je i traktoriáda. Všechny traktory jsou na Křimově vítány. V případě dobrého počasí se uskuteční i lety balónem. Začátek akce je v 11 hodin a pokračovat bude až do večera. Vstupné je padesát korun, děti do patnácti let mají vstup bez poplatku.