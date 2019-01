Koncert 4TET - verze V.

4TET

tenor David Uličník, baritone 1 Jiří Korn, baritone 2 Jiří Škorpík, bass Dušan Kollár

... byl založen z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2oo2. Poprvé se tito “muži v černém” představili skladbou „How Deep Is Your Love“ v provedení „a capella“. Bouřlivá reakce publika, stoupající zájem posluchačů, vystoupení po celé ČR i v zahraničí a časté účinkování v televizních pořadech (Manéž Bolka Polívky, Miss 2003, Zlatá mříž, Gogošou…atd.), byly důvodem pro přípravu mnoha dalších songů (Lady Karneval, Tears In Heaven, Lion King, Addams Family a dalších), k nazkoušení koncertního programu a k vydání tří CD: 4TET 1st (2004), 4TET 2nd (2005) a 4TET 3rd (2008).

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a “taneční” výkony všech aktérů na jevišti… , to vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s nenapodobitelnou atmosférou. Není tedy divu, že vystoupení 4TETu bývají vyvrcholením jak prestižních akcí, tak i společenských událostí.

Kde: Kulturní dům Klášterec nad Ohří