Komedie á la carte v zahradách

Jak se poperou trosečníci z daleké Sardinie se statusy uprchlíků? Stihnou se do sebe všichni navzájem zamilovat dřív, než je zajme zlověstný Il Capitano? A co všechno na sebe prozradí němý sluha? To se dozvědí diváci v pátek 25. srpna v zahradách františkánského kláštera v Kadani v nové bláznivé komedii, kterou poskládal náhodně z jídelního lístku motivů a postav Commedia dell’arte Divadelní klub Jirásek. Autorská komedie českolipských ochotníků vychází z improvizovaného divadla renesanční Itálie a přináší s sebou tradiční jiráskovský humor z pera scénáristy a režiséra Václava Klapky.