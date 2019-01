Kino Svět: Promítání filmu A Plastic Ocean

Přijďte na naše promítání filmu A Plastic Ocean pod záštitou Greenpeace ČR a ponořte se do hlubin oceánu. Každým rokem vzniká 300 milionů tun plastového odpadu. Nutno podotknout, že pokud se situace nezmění, do roku 2050 bychom v oceánech mohli vidět plavat více plastu než ryb. „Plast je nejodolnější materiál, který kdy člověk vyrobil. Každý kousek se v určité formě na naší planetě stále nachází,“ dodává k motivaci vzniku filmu režisér. Režisér a novinář Craig Leeson spolu s rekordmankou ve freedivingu a ekologickou aktivistkou Tanjou Streeter a celým týmem vědců odhalují šokující pravdu o úrovni znečištění a množství plastu v našich oceánech. To, co začíná jako idylický dokumentární film o krásách oceánů, končí alarmujícími záběry plastového podvodního světa. Film bude promítán v anglickém jazyce s českými titulky. Vstup volný, promítání můžete podpořit na www.plastjepast.cz/film Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw Více o filmu na: http://www.plasticoceans.org/ * Film screening of OCEAN OF PLASTIC documentary (2016) and a following discussion. This "hot" topic shows how important the problem is - not only because it is made in few hours, we use them for minutes but it never decomposes... Everyone is welcome! No booking needed.