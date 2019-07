Do centra Kadaně se vrací kinematograf Bratří Čadíků. Promítat bude od středy do soboty. Čekají vás české snímky. Ve středu to bude pohádka Čertí brko, ve čtvrtek Hastrman, v pátek víkend otevře Chata na prodej a v sobotu bude posledním snímkem Po čem muži touží. Vstupné je dobrovolné.