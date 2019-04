Nestíháte chodit do tvořivých kroužků nebo si na ně připadáte už staří? Zamiřet do chomutovského Domečku. Každou středu tu probíhá keramika pro veřejnost. Je určená dospělým a mládeži od 14 let, kteří se nemohou zúčastňovat pravidelných kroužků. Účastníci tvoří podle vlastních nápadů a fantazie. Začátečníkům poradíme. Poplatek je třicet korun.