Vyrábění výrobků z keramiky není určené jen profesionálním tvůrcům nebo žákům. V chomutovském Domečku mají šanci zabořit ruce do hlíny i dospělí kreativci. Každou středu se tu v době od 17 do 20 hodin koná keramika pro dospělé a mládež starší 15 let. Poplatek je 30 korun.