Když blesk udeří!

Dorote Spencerová je ovdovělá anglická lady českého původu, která si však velmi zakládá na svém postavení a majetku. Když se jí rozbije lampička a nemůže si dočíst svou detektivku, pozve si do domu elektrikáře, aby ji opravil. V tu chvíli se však mezi nimi rozjíždí válka, neboť elektrikář Frank Green je povahy naprosto opačné. Jak dopadne jejich boj a co se dozví Dorotin syn Richard od své přítelkyně Jane, to uvidíte v autorské komedii divadla Naoko ze současné Anglie. Představení se hraje v divadle KASS a vstupné je padesát korun.