The legend goes back....WCA KARNEVAL vol.10 Desáté pokračování našeho bláznivého večírku. V masce vstup zdarma /nebere se škraboška chce to snahu jinak 100kč/hlava. Hrát bude WCA - Bergicz/Mizzu/Matess/Křížák/Schalik live a možná i kouzelník:) Kuřivo se musí pálit venku Kulisárna prošla opravou a změnou tak si toho važme a udělejme pohodovou akci at to můžem opakovat. Oceníme více masek když je to desátý ročník tak se snažte:) Doraž brzy at nenadáváš že jsi si to neužil až nám vypnou pojistky:)

Kde: Kulisárna Chomutov