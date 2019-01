Kamencové jezero v Chomutově je jediné svého druhu na světě. Vzniklo někdy koncem 18. století zatopením prostoru po těžbě kamencových břidlic z let 1558–1785 nebo vyhořením uhelné sloje. Je široké 240 m a dlouhé 676 m. Zaujímá rozlohu 15,98 ha, maximální hloubka jsou 4 metry.

Provozní doba:

1. 5. – 1. 10. 2018

Koupaliště: 9 – 19 hodin

Půjčovna loděk: 9 – 19 hodin

Autokemp Kamencové jezero – recepce: 8 – 20 hodin

Vrátnice: nonstop

Minigolf: 9 – 21 hodin (od 29. 8. od 9 – 19 h)

Ceny vstupného:

(denní / permanentní)

Dospělí 50 / 700 Kč

Děti do 3 let zdarma / zdarma

Děti od 3 do 15 let 40 / 500 Kč

S průkazem ZTP 40 / 500 Kč

Návštěvníci nad 60 let 50 / 500 Kč

Jednotlivé vstupné od 17 hod. 40 Kč / den





Do areálu Kamencového jezera a kempu není povolen vstup se psy.