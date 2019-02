I letos se jaro v Kadani ponese ve znamení oblíbeného festivalu ochotnických divadel s názvem Kadaňský divadelní březen, neboli KaDiBřez. Letošní jubilejní ročník zahájí se svou premiérou místní divadlo Navenek, které letos také překonalo jeden významný milník. Uplynulo totiž už 15 let od jeho založení, a to se patří pořádně oslavit, třeba výletem do světa kanibalů!

"Kanibalové všech zemí, snězte se!" Chránit si svoji kulturu proti manýrům přistěhovalců je přirozenou obrannou reakcí při každé vlně migrace. Známe to i dnes. Pojďme se na to (a na sebe) podívat ale i očima lidojedů, na jejichž ostrovy se začínají tlačit civilizovaní běloši, kteří se rozhodně nepřijíždějí přizpůsobovat. Mezi lidskými právy přeci je i právo lidi jíst. Je to možná základní lidské právo, o které se my divoši nenecháme připravit.

Podle původního libreta k operetě Jacquese Offenbacha "Vent du Soir" a komedie Johanna Nestroye "Häuptling Abendwind" upravilo a aktualizovalo divadlo Navenek.

Hrají: Jiří Džery Jerie, Luděk Pardubský, Miroslav Metlický, Jan Losenický, Petr Píďan Stehlík, Jiří Knop, Josef Steiner, Michael Došek, Lukáš Anděl, Sebastian Klištinec a Vlastimil Kočuss Kočí

Režie: Jan Losenický

Hudba: Alena Benešová

Výtvarná spolupráce: Nikol Dunková