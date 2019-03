KaDiBřez: Bylo nás pět aneb Kluci nestárnou

Kdo by je neznal – Petr Bajza, Eda Kemlink, Tonda Bejval, Čeněk Jirsák a Zilvar z chudobince. Celý národ viděl seriál, většina zná kouzelné rozhlasové čtení pana Filipovského, někteří přečetli knihu a sem tam je někdo už viděl i na jiném jevišti. Nyní přichází tahle pětice i do Divadýlka na dlani spolu s plejádou rychnovských postav a postaviček, aby si získaly i Vaši přízeň. Vraťte se s námi do doby, kdy děti dávaly počestnost, hokynáři si vážili svých zákazníků, děvčata voněla vanilkovým cukrem a kluci válčili své malé velké války. Vraťte se s námi do dětství.

Dramatizace a režie: Petr Matoušek

Hrají: Luboš Dvořák / Jeník Hejdrych, Jan Jíše, Radek Kotlaba, Libor Ševců / Miloš Kubík, Petr Matoušek, Martin Weiss, Blanka Kučerová / Libuše Mikulecká, Květa Horáková / Kristýna Licinbergová a další.